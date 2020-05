Gratis warme maaltijden op Dapperplein tijdens ramadan

Tijdens de ramadan worden iedere dag op het Dapperplein in Oost tweehonderd maaltijden uitgedeeld. De initiatiefnemers, verenigd in Stichting Prachtvrouw, delen de maaltijden uit aan iedereen die het nodig heeft.

Het begon als een kleinschalig initiatief, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een grote buurtorganisatie waarbij lokale horeca, buren en hotels hun steentje bijdragen. 'Wauw wat ben ik blij, ik heb een warme maaltijd', zegt een meneer. 'Voor vandaag kan ik me weer redden.'

Saïd Bensellam vertelt dat hij het succes vindt dat er veel mensen te hulp schieten 'maar dat het nodig is wel een beetje triest', zegt Saïd .

'Amsterdammers zijn geweldig'

Habiba Bouanan, een van de initiatiefnemers , had niet verwacht dat er zoveel hulp zou komen 'Wat ik zo mooi vind is de saamhorigheid ook van buurtbewoner, dat is gewoon top'.

'Amsterdammers zijn geweldig, iedereen wil helpen en zijn steentje bijdragen', zegt ze. Het initiatief was eigenlijk gepland tot 1 juni, maar door het succes hopen ze ook na 1 juni nog door te gaan. De initiatiefnemers zijn nu hard op zoek naar een pandje in de buurt waar ze hun werk kunnen voortzetten.