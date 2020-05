Cocaïnewasserij aangetroffen in woning in West

Agenten hebben woensdagavond in een woning in de Davisstraat in West een cocaïnewasserij gevonden. Dat gebeurde na een melding van een voorbijganger.

De omstander had een vreemde lucht geroken en belde daarom de politie. In het pand troffen agenten een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met aceton, aan.

In dit soort wasserijen wordt cocaïne uit andere materialen gehaald. De drugs zit bijvoorbeeld verwerkt in kleding of shampoo, zodat het lastig vindbaar is bij transporten.

In het pand werd ook een onbekende hoeveelheid drugs gevonden. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet verder onderzoek.