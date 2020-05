Warm weer trekt ook niet-Amsterdammers: 'We hebben een hotelletje geboekt'

'We komen uit Uitgeest, dat is ongeveer anderhalf uur fietsen vanaf hier', vertelt een stel. 'En we zijn vanmorgen vertrokken. We hebben een hotelletje in Amsterdam. Voor drie nachtjes. Toch de horeca een beetje steunen.'

Sommigen kwamen zelfs met de camper. 'We wonen hier twee kilometer vandaan', vertelt een bezoeker van Camping Zeeburg. 'Maar het is super mooi weer, dus wat moeten we anders doen?'

Op sommige plekken was het vandaag volgens de gemeente te druk. Op het Java-eiland, in park Somerlust, in het Gaasperpark en op het Marineterrein zijn er mensen door handhavers weggestuurd.