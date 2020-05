'Gesprekken Onderwijsinspectie op Haga Lyceum afgeluisterd'

Dit schrijft NRC. De krant meldt dat een werkkamer in de school, waar de inspectie gesprekken voerde met elkaar, leerlingen en personeel, meermaals is afgetapt.

Het NRC stelt dat vier bronnen rond de islamitische middelbare school de afluisterapparatuur hebben gezien of opnames hebben gehoord. Ook de krant zelf zegt over een opname te beschikken.

Volgens de bronnen hield schooldirecteur Soner Atasoy op deze manier in de gaten waarop het inspectieonderzoek zich richtte en wat Haga-medewerkers over hem en de school zeiden. Zelf ontkent Atasoy ontkent dat hij opnamen heeft gemaakt, maar hij zegt die wel in bezit te hebben. 'Dat kreeg ik op een usb-stick aangeleverd, maar ik weet niet van wie.'

De onderwijsinspectie zegt dat zij tijdens het onderzoek vorig jaar 'vermoedens' kreeg dat het kamertje werd afgeluisterd. Daarna zouden inspecteurs hun werkwijze op het Haga iets hebben aangepast.

Onderzoek

Vorig jaar deed de Onderwijsinspectie tussen maart en mei onderzoek naar de islamitische school. Aanleiding voor dit onderzoek was een waarschuwing van inlichtingendienst AIVD. De inspectie schreef vervolgens een kritisch rapport over het bestuur van de school, maar vond geen aanwijzingen dat de school streeft naar salafistisch onderwijs, iets waar de AIVD eerder voor waarschuwde. Wel zou het schoolbestuur financieel wanbeheer voeren en zou het burgerschapsonderwijs niet in orde zijn.

Onderwijsminister Arie Slob dreigde vervolgens de geldkraan dicht te draaien en dwong het schoolbestuur om op te stappen. Begin dit jaar besloot de rechter dat het bestuur van de school toch aan mag blijven. De maatregel van Slob zou een 'te zwaar middel' zijn geweest.