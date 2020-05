Werkzaamheden station Zuid tijdens Pinksterweekend hervat

Omgevingsmanager Niels van den Brink vertelt AT5's Het Verkeer meer over de situatie. 'Recent is besloten dat het project Zuidasdok doorgaat en de bouw van het nieuwe station en de bouw van de tunnels ook doorgaat. Dat betekent op korte termijn dat hier werkzaamheden gaan plaatsvinden.'

Station vanaf Parnassusweg niet bereikbaar

Tijdens het Pinksterweekend gaan de werkzaamheden van start. 'We gaan hier werken aan het spoor van de trein en de metro. We gaan onder andere de fundering van de toekomstige passage maken. Ondertussen slopen we ook nog een stukje van de oude Amstelveenboog.' Door deze Amstelveenboog reed voorheen tram 51. Reizigers moeten vanaf vrijdag 29 mei en het hele Pinksterweekend rekening houden dat er minder treinen rijden en minder metro's. Ook is het station maar vanaf één kant bereikbaar, niet vanaf de Parnassusweg.

Rust op het station

Nu de werkzaamheden nog niet zijn begonnen is het nog best rustig op het station door de coronacrisis. 'Heel bizar vind ik het, zo stil,' vertelt een voorbijganger. Een andere voorbijganger ziet ook de voordelen van de situatie. 'Ja, raar. Heel leeg. Maar op zich kan je wel altijd zitten, dus dat scheelt wel weer.'