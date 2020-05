Drie verdachten nog vast voor incident in Oost, politie onderzoekt homodiscriminatie

Drie jongens van 14 en 15 jaar zitten nog vast voor een geweldsincident gisteravond in Oost. De politie meldde dat er sprake was van 'een homogerelateerd incident' waarbij een homoseksuele man met een stuk glas in zijn onderarm was gestoken, maar zegt vandaag de zaak nog verder in onderzoek te hebben.

De man voer samen met zijn partner in een kano over het kanaal in Zeeburg, toen een groepje jongeren vanaf de kant voorwerpen naar hen gooide. Een van de belaagde mannen liet het er niet bij zitten en ging achter de groep aan. Daar ontstond geduw en getrek, en ook gescheld.

Volgens de politie werd de man op enig moment uitgescholden vanwege zijn geaardheid. Maar een getuige zegt tegen AT5 dat voorafgaand aan het incident met geen mogelijkheid aan de mannen te zien was wat hun seksuele geaardheid is. Er zou volgens deze getuige dus geen sprake zijn van homodiscriminatie.

De man werd uiteindelijk geraakt met een stuk glas in zijn onderarm. Hij is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De recherche heeft de zaak in onderzoek en tot die tijd wil de politie niet bevestigen of homodiscriminatie ook echt de aanleiding was om de mannen te belagen.