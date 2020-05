Boa's kondigen nieuwe acties aan na geweldsincidenten

De vakbonden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) willen zo snel mogelijk in overleg met minister Ferd Grapperhaus (Justitie) om hen te bewapen met een wapenstok en pepperspray. Om hun oproep kracht bij te zetten worden er dinsdag in meerdere steden, waaronder Amsterdam, acties gehouden.

Ook zullen boa's in verschillende steden op en rond 1 juni, de dag restaurants en bioscopen weer open mogen, geen bonnen uitschrijven. Het is nog niet duidelijk of boa's in Amsterdam ook aan die actie mee zullen doen.

Mishandeling

De nieuwe acties komen nadat er gisteren een boa werd mishandeld bij het strand van IJmuiden. Een getuige zei tegen NH Nieuws dat de boa in kwestie tegen jongeren had gezegd dat ze niet van een pier mochten afspringen.

De vakbonden benadrukken dat het incident in IJmuiden niet op zichzelf staat. Ze verwijzen daarbij naar de mishandeling van boa's in Osdorp half april en een mishandeling in Rotterdam. 'Boa's voelen zich emotioneel en voelen zich onveilig', aldus de bonden. 'Er moet wat gebeuren.'

Coronacrisis

Boa's hebben vanwege de coronacrisis een steeds belangrijkere rol in de handhaving, aldus de vakbonden. Niet alleen de veiligheid, maar ook de volksgezondheid is in het geding. Boa’s zijn vaak als eerste ter plaatse bij overtredingen en incidenten en dan worden ze geacht te handhaven. Dat betekent mensen aanspreken, waarschuwen of beboeten. Ze moeten dat doen met een lege riem, zonder enig verdedigingsmiddel.'

Verdedigingsmiddelen

Boa's voeren al tijden actie voor extra verdedigingsmiddelen. Bijna een jaar geleden besloot burgemeester Halsema dat boa's in de stad uitgerust gaan worden met pepperspray. Zij diende daarvoor een aanvraag in bij minister Grapperhaus. Toch kunnen de boa's nog steeds niet beschikken over het verdedigingsmiddel.