Stad Een kaasplankje in de tuin in plaats van shotjes in de soos: 'Het geeft ook wel rust'

Voor David Boersen (21) en zijn vrienden zijn de zaterdagavonden in de soos, kroeg of club voorlopig verleden tijd. Tegenwoordig doen ze het met een glaasje witte wijn en een kaasplankje in de achtertuin van David in de wijk Holendrecht in Zuidoost. 'Je moet er zelf iets van maken.' David laat in deel vier van onze Wij Zijn Amsterdam-serie zien hoe hij als jonge Amsterdammer de coronacrisis doorkomt.

Het is niet zo dat David voor corona nou echt het type huismus was. 'Ik ging regelmatig uit, organiseerde zelf feesten en werkte in de horeca', vertelt David. De sluiting van dit alles leek hem in eerste instantie dan ook een drama. Gelukkig heeft hij een aardige achtertuin - vlonder, barbecue, vuurkorf - waar de zaterdagavonden ook prima door te komen zijn. Een select groepje vrienden komt daar regelmatig langs. De anderhalve meter vergeten ze dan even. 'Daarbuiten doe ik dat natuurlijk wel', vertelt David. 'Maar wij zien elkaar zo regelmatig.'

Kaasplankje In plaats van indrinken voor ze de stad ingaan, is het op zaterdagavond nu tijd voor een wijntje met een kaasplankje. Tot David's grote verbazing bevalt dat hem eigenlijk ook prima. 'De sociale druk is weggevallen. Dus het geeft ook wel rust. Je komt op die manier ook wel weer een beetje tot jezelf. Daarom kan ik het ook wel fijn vinden dat alles even stil ligt.' Er zijn ook nieuwe activiteiten bijgekomen in de vriendengroep. Zo verkoopt vriend Melle tegenwoordig mondkapjes en is vriend Roy - samen met David - bezig een bedrijfje op te zetten om oesters thuis te bezorgen. Vriend Robin de Boer is aan het pianospelen geslagen. 'Dat is echt wel nice.'

Oude connecties Voor de singles in de groep is het wel een uitdaging om nog een beetje aan het daten te blijven. Een tip van Roy: oude connecties. 'Het is dan wel even uitvogelen, omdat je diegene lang niet hebt gezien, of die ander ook echt die anderhalve meter aan wil houden. Maar dan kom je er samen wel uit.' David staat nu tot zijn grote spijt date-technisch even stil, maar grijpt het moment aan: 'Dames, schroom niet. Het is hartstikke gezellig hier in de tuin.'

Hieronder eerder gemaakte verhalen van jonge Amsterdammers in tijden van corona.

Lotte Leppers (18) uit Bos en Lommer

Gianny Emmanuel (23) uit Zuidoost

Najim el Yarchouhi (22) uit West