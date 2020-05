Moslims maken zich klaar voor Suikerfeest: 'Je wil er scherp uitzien'

In de Javastraat in Oost was het een drukte van belang. Veel Amsterdamse moslims deden vandaag de laatste boodschappen, kochten mooie kleren of gingen nog even snel naar de kapper. Alles om er morgen piekfijn bij te zitten. 'Het is belangrijk om er netjes uit te zien. Je trekt je mooiste kleren aan, je laat je haar knippen. Alles om er scherp uit te zien met Suikerfeest', zegt een klant van kapsalon Java.

En ook de innerlijke mens wordt goed verzorgd. Bij patisserie Divan zijn in de middag al veel lege schappen te zien. 'We zijn heel druk bezig', zegt de eigenaar. 'Al onze baksels zijn populair, maar de traditionele baklava is het aller populairst'.

Een winkelende dame nam het heft in eigen hand en is er helemaal klaar voor. 'Ik heb lekker koekjes gebakken met mijn kinderen. Allerlei soorten. Dat is veel werk, maar wel heel erg leuk.'