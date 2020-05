Klachten over laagvliegende vliegtuigen over de stad

Vanwege een harde zuidwestenwind wijken vliegtuigen vanavond uit naar de Oostbaan van Schiphol. Het vliegverkeer gaat daarmee over de binnenstad en dat is bij sommige Amsterdammers niet onopgemerkt gebleven.

Via sociale media beklaagt een aantal van hen zich over laagvliegende vliegtuigen over hun huis. 'Welke debiel bij de luchtverkeersleiding vond dit een goed idee?', schrijft een van hen.

'Sinds wanner is mijn achtertuin een landingsbaan geworden? Weg met die vliegtuigen in Oost!', aldus een ander. 'En weer een vliegtuig heel laag over Amsterdam Noord. De helft lager dan normaal. Dat is toch niet nodig Schiphol?'

Een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland laat weten dat er inderdaad over de stad wordt gevlogen, vanwege de windrichting. 'We kunnen op zo'n moment niet de Polderbaan of de Zwanenburgbaan gebruiken.' Of de vliegtuigen ook lager vliegen dan normaal, kan ze niet zeggen. 'Ik kan mij voorstellen dat het wat meer opvalt, omdat het luchtruim de laatste weken vrij rustig was.'

Wie klachten heeft over het vliegverkeer, kan een melding doen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.