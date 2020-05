Politie toont beelden van verdachten die bejaarde man (85) misleiden tijdens het pinnen

'Ze gaan zeer geraffineerd te werk. Het slachtoffer toetst zijn pincode in. Een van de mannen kijkt waarschijnlijk over zijn schouder mee naar de code. Het slachtoffer kiest een bedrag en dan is het de beurt aan de andere verdachte' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.

Op de beelden is te zien hoe een van de mannen het slachtoffer afleidt door aan zijn jas te trekken. De bejaarde man draait zich even weg van de automaat waardoor de andere verdachte de mogelijkheid krijgt om de pinpas uit de automaat te pakken. Die stopt de verdachte even weg in zijn portemonnee.

Als de bejaarde man zich weer tot de automaat wendt hangt het door hem gekozen bedrag in de uitgifte klep. Hij pakt de briefjes en stopt ze samen met het bonnetje in zijn portemonnee. In verband met privacy kan het slachtoffer niet herkenbaar in beeld gebracht worden, maar op de beelden is te zien dat de man nog een beetje vragend bij de automaat blijft hangen. 'Had ik mijn pinpas nou wel terug gekregen'? Zie je hem denken.

'Het is een zeer laffe daad van deze drie om een man op leeftijd zo te misleiden. Als het slachtoffer een dag later aan zijn zoon laat weten dat hij zijn bankpas kwijt is, blokkeert hij meteen de rekening. Er zijn dan al meerdere malen grote bedragen gepind' vertelt Stor.