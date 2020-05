Suikerfeest vieren in tijden van corona: 'Blijft toch een bijzondere dag'

Islamitisch Amsterdam viert vandaag Suikerfeest, maar wel een heel aparte editie. Het samenkomen in de Moskee en daarna met familie en vrienden zat er dit jaar niet in. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam laten de vrienden Ismail en Najim uit Slotervaart ons zien hoe zij deze dag beleven.

Ismail: 'Wij vieren Suikerfeest heel normaal want wij hebben alles thuis, maar er zijn mensen die dat niet hebben en we proberen hun door dit initiatief een betere dag te bezorgen. Dit zijn niet alleen de mensen die Suikerfeest vieren, we gaan ook bij andere gezinnen langs. We proberen te helpen waar dat nodig is.'

Ismail Jaddi (21) gaat met het Suikerfeest 's ochtends altijd naar de Badr Moskee in West om samen met honderden anderen te bidden. Vandaag is daar bijna niemand te bekennen. 'Normaal gesproken zou het helemaal vol zijn hier', vertelt Ismail vanuit een lege gebedsruimte.

