Verpleeghuizen mogen vanaf vandaag beperkt bezoek toestaan, maar ze doen dat nog niet

Verpleeghuizen mogen vanaf vandaag weer bezoekers toelaten. Onder strikte veiligheidsmaatregelen mag één vaste bezoeker per bewoner naar binnen. Maar bij geen enkel verpleeghuis in de stad is dat vandaag al mogelijk. Ze zeggen meer tijd nodig te hebben om veilig bezoek te kunnen organiseren.

Zo is het belangrijk dat er geen coronabesmettingen zijn op de te bezoeken afdelingen. Ook is het noodzakelijk dat diverse adviesraden van de zorginstelling, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de locatie hebben ingestemd met een bezoekprotocol, zo schrijft Actiz, de branchevereniging van zorginstellingen voor ouderen.

De GGD geeft vandaag aan pas één melding te hebben ontvangen van een verzorgingshuis dat weer bezoek wil ontvangen. Voor de bezoekersregeling moeten verzorgingshuizen een hele checklist doorlopen, onderdeel daarvan is een melding doen bij de GGD. Maar dat is dus - op een verzorgingshuis na - nog door geen enkele instelling in de stad gedaan.

Meer tijd nodig

Vorige week liet zorginstelling Amstelring, met 22 verzorgingshuizen in Amsterdam en omgeving, al weten nog hard bezig te zijn met het inventariseren welke locaties bezoek gaan toestaan. Vandaag wordt er nog steeds hard gewerkt aan een veilig plan, zo zegt een woordvoerder. 'Het vergt heel veel voorbereiding, mogelijk weten we donderdag meer. Elke locatie is maatwerk.'

Zo moet er een check aan deur komen, moeten routes van bezoekers gescheiden worden van die van personeel en op sommige plekken moet een algemene bezoekersruimte komen, als bzoek op de kamer niet gaat, zo stelt Amstelring.

Twee weken coronavrij

De verpleeghuizen van Cordaan gaan vandaag ook nog niet open. Morgen laat de organisatie weten welke locaties er in de loop van de week weer bezoekers toestaan. Wel zegt Cordaan al dat dat alleen verpleeghuizen zullen zijn die al twee weken coronavrij zijn.

Ook bij Amsta, met dertig locaties in Amsterdam, gaan vandaag nog geen verzorgingshuizen open voor bezoek. Een woordvoerder laat weten dat contactpersonen van bewoners daarover geïnformeerd worden. 'Het streven is dat 15 juli alle locaties weer bezoekers toestaan en waar het eerder kan, proberen wij dat ook mogelijk te maken.'