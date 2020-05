Man uit Litouwen beklimt en vernielt auto's bij Waterlooplein: 'Helemaal leip'

De man richtte eerst een ravage aan in een winkel bij het Waterlooplein. Daar mishandelde hij ook een medewerker.De Litouwer rende de straat op en klom op auto's die voor een stoplicht stonden, ook sloeg hij tegen verschillende wagens. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hand.

'Ramen ingeslagen'

Een eigenaar van een van de vernielde auto's denkt dat de man onder invloed was. 'Hij ging helemaal los. Hij klom over de auto's heen. Nou je ziet het, ramen ingeslagen', zegt de man terwijl hij naar zijn eigen kapotte voorruit kijkt. 'Spiegels eraf, bij m'n collega over het dak heen gerend. (...) Helemaal gek, helemaal leip.'

De vandaal kon uiteindelijk overmeesterd worden en is aangehouden. Wel is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht, daar wordt hij behandeld aan zijn verwondingen en wordt gekeken of hij drugs of alcohol gebruikt heeft.