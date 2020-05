Crèche moet dicht omdat Liander onaangekondigd stroom afsluit

Gek worden ze ervan bij kinderdagverblijf De Kleine Zeester in Sieg vaz Diasstraat in Slotermeer. Voor de vierde keer in een paar maanden tijd moest het personeel de ouders bellen om hun kinderen op te halen. Reden: de stroom was onaangekondigd afgesloten voor werkzaamheden en daardoor kon de veiligheid niet meer worden gewaarborgd.

Energiebedrijf Liander is verantwoordelijk voor het afsluiten van de stroom. Het bedrijf geeft de fout onmiddellijk toe en biedt excuses aan. 'Zeker nu in coronatijd is communicatie heel belangrijk. Dat het hier mis is gegaan is niet goed en heel vervelend', aldus woordvoerder Peter Hofland.

Een moeder is er ook wel klaar mee: 'Het is nu de vierde keer dat we ons kind moeten komen ophalen. Het kost de crèche heel veel werk om iedereen te bellen. Ik had allemaal besprekingen op het werk en dan kan je weer terug komen.'

Vooral voor ouders die aan het werk waren is het heel erg onhandig: 'Ik neem het de opvang niet kwalijk. Het was handiger als we dit van tevoren wisten, mijn partner en ik moesten allebei werken', aldus een vader die moest stoppen met zijn werk om zijn kind op te halen.

'Als ouders al twee maanden hun kinderen niet naar het dagverblijf kunnen brengen en dan weer ineens wel en dan door ons gebeld worden met de mededeling 'wilt u uw kind komen ophalen want wij kunnen de veiligheid niet meer waarborgen'. Dan is dat niet meer leuk', vertelt Uzmay.

Liander zegt flink te balen van wat er is gebeurd. Woordvoerder Hofland: 'Dit kinderdagverblijf heeft de brief inderdaad niet ontvangen, er is iets misgegaan in de verzending. De rest van de buurt heeft de brief wel ontvangen, maar zij niet. Het is niet goed en heel vervelend voor de mensen. We bieden hen onze excuses aan.'

Liander zoekt uit waar het is misgegaan. 'Degenen die er verantwoordelijk voor zijn zoeken uit hoe dit kan gebeuren. We sturen juist brieven om dit soort situaties te voorkomen. Zeker nu in coronatijd is communicatie enorm belangrijk en we betreuren dit enorm.'