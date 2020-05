'Coronazwaantjes' geboren op Stadhouderskade

Op een van de drukste straten van de stad, de Stadhouderskade, zijn vier zwaantjes geboren. De zwanen bouwden eerder deze maand het nestje in de berm. Buurtbewoners besloten daarop dat het zwanennest een 'privéterrein' moest worden zodat de moederzwaan rustig kon broeden. Met succes dus.

Volgens omwonenden kwamen de zwanen er al jaren, maar maakten ze nog niet eerder een nest in de berm aan de Stadhouderskade. Waarschijnlijk maakten de vogels het nest dit jaar op deze plek vanwege de rustige tijden sinds de coronacrisis.

Quote

Omwonenden vinden het prachtig om te zien, zo ook Isabelle. Ze kan zich nog goed herinneren wanneer het eerste pulletje werd geboren. 'Afgelopen donderdag kwam de eerste en het was vreselijk spannend. Ik ben met de buurvrouw gelijk hier gaan zitten met een glaasje bubbels. Het was een feest.'

Eieren

In het zwanennest liggen nog twee eieren. Isabelle hoopt dat de vogels alsnog erop zullen broeden, maar ziet die kans wel steeds kleiner worden. 'Het is nu al de tweede dag dat ze niet heeft zitten broeden. We moeten maar gewoon heel erg blij zijn met onze vier.'