Studentensociëteit verandert in spookhuis door coronacrisis

Voor de coronacrisis maakten studenten nog vrienden bij studentenvereniging en stonden ze iedere maandag in de studentenkroeg. Nu dat niet meer kan staat de kroeg van het Amsterdamse corps er verlaten bij.

De studentenvereniging van ASC / AVSV in de Warmoesstraat doet hedendaags lijken op een spookhuis.

'Elke keer als ik hier binnen kom lopen is het weer heel anders dan de afgelopen vier jaar', concludeert Sophie Jongeling, rector van studievereniging ASC-AVSV. Sinds de coronamaatregelen is er, net als bij alle andere verenigingen, geen activiteit meer geweest in de sociëteit aan de Warmoesstraat. 'Voor de coronacrisis hadden wij zo'n vijfhonderd mensen per avond in het pand', vertelt Jongeling terwijl ze door de verlaten gangen van de sociëteit wandelt. 'En nu is het gewoon helemaal stil.'

Torenhoge verwachtingen Niet alleen voor de studentenverenigingen is het een moeilijke tijd, ook voor de eerstejaars lijkt het geliefde studentenleven in elkaar te storten. 'Het zou leuk zijn als we de jaarfeesten en boottochten door konden laten gaan', beaamt Pars Bruijn, eerstejaars student. 'Maar dat kan helaas allemaal niet.'

Zorgen van bestuur Jongeling heeft begrip voor de maatregelen, maar maakt zich wel zorgen over het welzijn van de nieuwe studenten. 'Normaal komen studenten hier om samen te zijn of vrienden te maken, maar door de getroffen coronamaatregelen gaat dat zeker lastiger worden voor de eerstejaars. Want elkaar fysiek ontmoeten zit er waarschijnlijk niet in.' Ook voor de vereniging zelf is het een spannende tijd. De omzet bestond voorheen voornamelijk uit het geld dat verdiend werd met de verkoop drankjes aan de bar, maar door de coronacrisis is er al ruim twee maanden geen biertje meer getapt. Hierdoor heeft studentenvereniging ASC-AVSV duizenden liters bier terug moeten sturen naar de brouwer.

Studentenvereniging ASC-AVSV probeert samen met de UvA, de VU, de HvA en alle andere verenigingen alsnog de aankomende lichting eerstejaars goed op te vangen. 'We proberen aanstaande eerstejaars straks alsnog een sociaal vangnet te bieden, maar hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet.'