Boa's voeren actie, maar doen dat wel coronaproof

Het moet voor eens en altijd afgelopen zijn met het geweld tegen boa's en de boa's zelf moeten kunnen beschikken over verdedigingsmiddelen als een wapenstok en pepperspray. Dat vinden de BOA Bond en BOA ACP en daarom wordt er vandaag actie gevoerd, onder andere op De Dam.

De roep om verdedigingsmiddelen begint inmiddels een mantra te worden van de bonden. Ruim een jaar geleden ging burgemeester Halsema al overstag en diende ze bij minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een aanvraag in om de boa's in Amsterdam van pepperspray te kunnen voorzien. Toch is dat tot op heden nog niet gebeurd en gaat dat voorlopig ook niet veranderen, zo lijkt het. Grapperhaus gaf gisteravond nog aan dat boa's niet bewapend gaan worden.

'Wij moeten handhaven'

'Agressie en geweld tegen handhavers moet nou eens afgelopen zijn! Wij moeten handhaven, dat staat nota bene op onze rug en we zijn vaak als eerste ter plaatse, dan moeten wij ons minstens kunnen verdedigen', schrijven de bonden over de actie van vandaag.

De directe aanleiding voor het protest is een reeks van geweldsincidenten, waarbij veelal jongeren zich tegen de boa's keerden. Onlangs gebeurde dat in Osdorp. Vier boa's raakten gewond toen zij belaagd werden door een groep van ongeveer tien jongeren. Op Hemelvaartsdag werden boa's op het strand van IJmuiden aangevallen door een groep jongeren.

Bij de actie van vandaag worden de coronaregels in acht genomen. Zo komen er maximaal dertig actievoerders naar De Dam en houden zij 1,5 meter afstand van elkaar. De actie krijgt een vervolg op 1 juni, dan zullen boa's geen bonnen uitschrijven.