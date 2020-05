Verdachte steekpartij Kinkerbuurt is buurman van slachtoffer

De 45-jarige man die gisteren werd opgepakt na een steekpartij in een woning in de Tollenstraat in de Kinkerbuurt, blijkt de buurman van het slachtoffer te zijn. Dat meldt de politie vanochtend.

Het slachtoffer verkeerde na de steekpartij in kritieke toestand. Inmiddels is hij niet meer in levensgevaar.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het incident geweest is. Het slachtoffer moet nog gehoord worden.

Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. Uiteindelijk werd het de verdachte afgevoerd door de politie. Hij had een verband om zijn been. Mogelijk is hij gewond geraakt bij zijn aanhouding.