Boa's demonstreren op Dam: 'Met een bodycam vangen we geen klappen op'

Minister Ferdinand Grapperhaus liet gisteravond weten dat hij niet van plan is de boa's te bewapenen. De boa's deden die oproep in Amsterdam al eerder, toen zei burgemeester Halsema dat ze een aanvraag voor pepperspray bij de minister ging doen en bodycams ging regelen. De pepperspray is er niet, maar de bodycam wel.

Toch is dat volgens de handhavers nog lang niet voldoende. 'Met een bodycam gaan we klappen opvangen', zegt Ruud Kruin van de Nederlandse Boa Bond (NBB) spottend. 'Nee. Daarmee kunnen we hooguit klappen filmen. Die gaan we niet tegenhouden. De minister zal moeten begrijpen dat we iets nodig hebben om onszelf te kunnen verdedigen.'

Boa Anita Meijer zegt dat de handhavers goed genoeg zijn opgeleid om met de wapenstok en pepperspray om te kunnen gaan. 'Minister Grapperhaus, kijk goed naar de situaties en luister goed naar wat we vertellen. Wat we vanuit de bond en vanuit de werkvloer vertellen. Wat de feitelijkheden zijn, wat ons vrijwel dagelijks overkomt. En baseer daar die beslissing op. En ik hoop dat die is: geef ons die wapenstok en pepperspray.'