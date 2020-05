Hoe effectief zijn lokagenten in de strijd tegen anti-homogeweld?

Strafrechtadvocaat Sidney Smeets verdedigt in de rechtszaal vaak slachtoffers van anti-homogeweld. Hij is blij met het feit dat Halsema in het AT5-programma Gesprek met de Burgemeester zei het probleem actief aan te willen pakken. Maar hij ziet geen heil in haar voorstel om hiervoor lokagenten in te zetten.

Smeets: 'Het is problematisch, omdat je meteen de vraag stelt: wat gaan die agenten dan doen? Als je te ver gaat dan is het geen strafbaar feit, want dan is iemand uitgelokt. Als iemand iets zegt, is dat niet meteen strafbaar en ik neem aan dat die agenten zich niet in elkaar laten slaan dus dat kun je ook niet doen. De vraag is: welk probleem los je nou eigenlijk op met lokagenten?'

Lokobjecten & lokagenten

De politie maakt gebruik van verschillende lokmiddelen, bedoeld om een dader op heterdaad te betrappen van een misdrijf. Maar het inzetten van objecten als lokfietsen, loktassen of loktelefoons is een stuk minder ingewikkeld dan lokagenten, weet criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit.

'Als een lokfiets wordt gestolen is meteen duidelijk: het is diefstal', legt Van der Kemp uit. 'Wat je natuurlijk ziet bij gedragingen tegen personen, dus als je een lokagent inzet als homo die lastiggevallen kan worden, dan moet het dus gaan over gedragingen die strafbaar zijn. Dat is bij gedragingen lastiger dan bij diefstal.'

Hate crime

Volgens Smeets begint het bestrijden van agressie tegen LHBTi'ers bij het serieuzer nemen van aangiftes hiervan. Politienetwerk Roze in Blauw moet daarbij een veel formelere status krijgen door ook te investeren in gespecialiseerde rechercheurs. 'De politie moet ervoor zorgen dat dit prioriteit krijgt. Als je uitgescholden wordt, of dat nu is vanwege je ras, geloof of geaardheid, dan moet dat direct serieus opgepakt worden als een hate crime', aldus Smeets.