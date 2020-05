Wat mogen achtstegroepers organiseren voor hun afscheid? En meer vragen over de coronacrisis

Ook de dartsport kampt met de gevolgen van het coronavirus. Het verenigingsleven ligt plat, competities mogen pas na 1 september weer gehouden worden en binnen sporten is er voorlopig ook nog niet bij. Wel zet de Nederlandse Darts Bond (NDB) 'langzaam stapjes in de goede richting', staat op de website.

'Als alles verloopt zoals de regering nu heeft gepland zou dit betekenen dat wij de dartsport vanaf september voorzichtig kunnen opstarten', luidt de verklaring. Maar de bond hoopt eigenlijk dat er al eerder een kans is om een pijltje te gooien. De opening van horecagelegenheden vanaf 1 juni zou daar een mogelijkheid voor kunnen bieden.

Daarover is NDB in gesprek met andere sportbonden die actief zijn in de horeca. Ook is er contact met NOC*NSF. 'In principe mag recreatie straks weer plaatsvinden. Een potje darten zou daar dan ook onder vallen', vertelt de directeur van NDB. 'Met inachtneming van de maatregelen natuurlijk. Zoals reserveren en afstand houden.'

De bond heeft daar nog niet officieel groen licht voor gekregen, maar verwacht de komende weken goed nieuws te krijgen. 'Elke sector wil graag heldere antwoorden krijgen over wat er wel en niet mag. We hebben daarom diverse lijntjes uitgezet, onder meer bij de Tweede Kamer en de Veiligheidsregio's.'

Ondertussen werkt NDB aan een protocol. 'Darten is geen contactsport, dus dat scheelt. Iemand kan achter de lijn gaan staan, naar het bord lopen en de pijlen eruit halen. Daarna krijgt de tegenstander dan pas de beurt. Zo kun je voldoende afstand houden, als daar genoeg ruimte voor is in een horecagelegenheid.'

Aan te raden is overigens om de dartpijltjes niet te delen. Als materialen vaak worden doorgegeven, is de kans op besmetting groter, meldt Rijksoverheid.