Zonovergoten en warm pinksterweekend

Het blijft erg zonnig de komende dagen. Ook tijdens het pinksterweekend schijnt de zon volop en is het droog. Volgens Weeronline is het aangenaam warm, maar niet overdreven heet: in Amsterdam 22 graden is de voorspelling.

Voor café-uitbaters is dat goed nieuws, want op pinkstermaandag mogen vanaf 12 uur de terrassen weer open. In onze provincie kan het aantal zonuren per dag behoorlijk oplopen tot zo'n 15 uur.

Smeren

De zonkracht piekt dagelijks tussen 12 en 15 uur. De UV-index is zo hoog dat het verstandig is jezelf goed in te smeren. Een onbeschermde huid kan al in een kwartiertje verbranden.

Koudste en warmste

De warmste en zonnigste Pinksteren ooit gemeten kan niemand zich meer herinneren. In het jaar 1903 bedroeg de gemiddelde maximumtemperatuur over beide dagen in De Bilt 29,3 graden.

De koudste Pinksteren sinds 1901 beleefde Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pinksteren 1940 kende een gemiddelde maximumtemperatuur van slechts 11,8 graden.

Kletsnat was Pinksteren in 2011. Op Pinkstermaandag dat jaar viel bijna een maandsom aan regen.