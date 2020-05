Politie toont beelden van verdachten die geld opnemen met gestolen betaalpas van 89-jarige man

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die ervan verdacht worden flinke bedragen te hebben opgenomen van de betaalrekening van een 89-jarige man. Zijn pinpas is gestolen door een nog onbekend persoon, of de twee verdachten op de beelden daarvoor verantwoordelijk zijn is niet duidelijk.

Op zaterdag 22 februari wordt het slachtoffer rond half twaalf in de middag aangesproken in de lift van zijn wooncomplex aan de Ouddiemerlaan in Diemen. 'Deze onbekende persoon vraagt het slachtoffer om geld te wisselen. Dat is mogelijk', zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam. 'Tijdens het wisselen merkt het slachtoffer dat zijn portemonnee wordt aangeraakt, maar hij schenkt hier verder geen aandacht aan. Hij wijdt dit aan het feit dat ze nogal dicht op elkaar staan in de lift.'

De volgende dag, op zondagavond 23 februari komt de bejaarde man erachter dat hij zijn bankpas mist. Als hij zijn saldo checkt ziet hij dat er twee keer 'een flink bedrag' is afgeschreven van zijn rekening. Van de pintransacties zijn bewakingsbeelden. 'Het is niet duidelijk of deze verdachten ook verantwoordelijk zijn voor de diefstal van de pinpas, maar ze worden wel verdacht van het opnemen van het geld van de rekening van het slachtoffer', zegt Van Liebergen. Signalementen Aan het Wilhelminaplantsoen in Diemen neemt een man met een opvallende muts geld op met de pas van het slachtoffer. Dat gebeurt op 22 februari. Hij heeft een lichte huidskleur en droeg die dag een bril met zwart montuur. Verder had hij een donkere jas aan en een spijkerbroek. Aan de Middenweg in Oost wordt ook een geldbedrag gepind, nu door een andere man. Deze verdachte heeft een lichtgetinte huidskleuren zwart haar. Hij droeg die dag een donkere broek en jas met capuchon. Ook had hij zwarte gympen aan met een witte zool. Daarnaast is er een signalement van de man in de lift, ondanks het ontbreken van beelden. De man wordt tussen de 40 en 50 jaar oud geschat en hij is tussen de 1 meter 70 en 75 lang. Hij sprak gebrekkig Nederlands.