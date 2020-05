Overvallers stelen laserapparaten uit kliniek in Zuid, medewerkster vastgebonden

Angstige momenten voor een medewerkster van een laserkliniek in Zuid eind december. Aan het einde van haar dag staat er opeens een overvaller in de zaak die haar vastpakt, aan haar haren meesleurt en opsluit. Samen met een andere overvaller gaat de man er vandoor met meerdere laserapparaten. De overval staat op beelden die de politie heeft vrijgegeven in het opsporingsprogramma Bureau 020.

Rond half acht in de avond op maandag 23 december is de medewerkster van de laserkliniek aan de Amstelveenseweg bezig met de laatste werkzaamheden. Op de beelden is te zien dat ze achter de balie staat als er opeens een man binnen komt. Hij heeft duidelijk geen afspraak voor een behandeling want hij loopt direct op de vrouw af en pakt haar vast. 'Ze probeert los te komen uit de handen van de onbekende man, maar die pakt haar hoofd vast en trekt haar aan haar haren naar het gangpad' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. De vrouw kan niks anders dan met de verdachte mee te lopen naar een andere ruimte. Een paar seconden later komt een tweede man de kliniek binnen, hij loopt achter zijn collega en de medewerkster aan waar ze het slachtoffer vastmaken.

Een van de twee mannen heeft de sleutel van de voordeur gevonden, die draait hij op slot, zo kunnen ze ongestoord hun gang gaan. Een paar ogenblikken later staat de gang vol met een aantal laserapparaten die ze stuk voor stuk naar buiten tillen. Als de mannen weg zijn weet de vrouw zich los te krijgen en de politie te bellen. 'De medewerkster van de kliniek is erg geschrokken. Lichamelijk blijft zij gelukkig ongedeerd, maar je kunt je voorstellen dat dit een grote impact op haar heeft gehad' zegt Stor.

Signalementen Aan de hand van de beelden heeft de politie de volgende twee signalementen opgemaakt. De man die de medewerkster beetpakt heeft een normaal postuur en een donker getinte huidskleur. Op de beelden is te zien dat hij een jack met glimmend schouderstuk en capuchon droeg. Onder die capuchon had hij een zwart petje op. Verder had hij een trainingsbroek van het merk Adidas aan en droeg zwarte sneakers.



De andere man heeft ook een normaal postuur. Hij droeg een donkerrood jack met zwarte mouwen, een zwarte broek, handschoenen, pet en sjaal. Ook de sneakers die hij droeg waren zwart. 'Bij deze overval zijn dus verschillende laserapparaten gestolen, dat gebeurt niet iedere dag, en wij weten ook niet precies waarom deze apparaten gestolen zijn. Het kan heel goed zijn dat ze ergens te koop zijn aangeboden, als dat zo is horen wij het graag' aldus Stor.