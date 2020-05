In district Zuid-Buitenveldert heeft een agent in burger een man aangehouden die nog 360 dagen cel tegoed heeft. De man werd staande gehouden omdat de agent het vermoeden had dat hij op een gestolen fiets reed.

Of dat ook zo is moet worden uitgezocht. Op Facebook laat de politie weten daar nog even de tijd voor nemen omdat de man voorlopig in de gevangenis zit. Ze wensen hem dan ook alvast 'fijne feestdagen en een beter 2021 toe'.