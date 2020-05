Binnenstad mag na coronacrisis geen toeristenpretpark meer worden

Na de coronacrisis hoopt het stadsbestuur dat het massatoerisme en de bijbehorende overlast niet meer terugkeert naar de binnenstad. Onder meer door nieuwe regels en het aankopen van panden wil Amsterdam ervoor zorgen dat winkels en horeca zich meer kunnen gaan richten op bewoners en niet op toeristen. Ook wil de gemeente stimuleren dat er toeristen gaan komen die geïnteresseerd zijn in de unieke historie en cultuur van de binnenstad.

Dit alles schrijft burgemeester Halsema vandaag in een brief aan de gemeenteraad. 'Delen van het oude centrum zijn nu opvallend stil, terwijl buurten waar meer mensen wonen juist wat drukker zijn. Dit onderstreept de urgentie om na te denken over de binnenstad van de toekomst.’

Om het toeristische aanbod op straat te verminderen wil Halsema een diverser aanbod van winkels en horeca, die moet dan vooral gericht zijn op bewoners. Om dat te kunnen regelen wordt onderzocht of de gemeente zelf vastgoed kan kopen, zodat Amsterdam zelf kan bepalen wat voor kroeg of winkel er komt. Daarnaast moeten er nieuwe regels komen waardoor de gemeente meer invloed kan hebben op het winkelaanbod.