Man bestolen van code en betaalpas in ING-kantoor aan de Ceintuurbaan

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee verdachten die vermoedelijk eind februari een man op leeftijd hebben bestolen van zijn betaalpas. En dat midden in een ING-kantoor. Nog voor het slachtoffer zijn pas kon blokkeren, was er al een groot bedrag buit gemaakt.

Omdat het slachtoffer zich ongemakkelijk voelt, kijkt hij om zich heen. Maar op het moment dat hij zijn bankpas wil pakken, ziet hij dat deze weg is.

Een van de mannen heeft de pas blijkbaar gepakt. Want op camerabeelden, die gemaakt zijn buiten het filiaal, is te zien dat de verdachte de hoek om gaat en naar een automaat loopt.

Pincode afgekeken

Het slachtoffer gaat achter een van de verdachten aan en roept nog wat, maar de man vlucht. De andere man staat op dat moment geld op te nemen met de pinpas, maar dat heeft het slachtoffer niet door.

Waarschijnlijk heeft een van de verdachten zijn pincode binnen al afgekeken, toen hij probeerde geld op te nemen.

Flink bedrag afgeschreven

'Het slachtoffer loopt terug de bank in om melding te maken van wat hem net overkomen is, maar moet even wachten tot hij aan de beurt is. Als een medewerker zijn pas blokkeert ziet diegene dat vlak daarvoor een flink bedrag is afgeschreven', zegt Van Liebergen.

Signalementen

De politie is nog op zoek naar de verdachten. Het gaat om een man met lichte huidskleur en kort haar. Hij droeg die dag een donkere jas, een spijkerbroek, een lichtbruine rugtas en had een lichtgrijze sjaal om. De andere verdachte heeft ook een lichte huidskleur. Hij droeg die dag een zwarte jas en lichtgrijze joggingbroek.

'Het is natuurlijk ontzettend sneu dat deze man het slachtoffer is geworden van zo'n laffe daad. Zeker omdat hij zelf al door had dat er iets niet in de haak was, maar dit toch niet heeft kunnen voorkomen', zegt Van Liebergen tot slot.