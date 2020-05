Halsema wil 'prettoerisme' tegengaan door vraag naar cannabis te verkleinen

Volgens burgemeester Halsema komt een groot deel van de zogenoemde 'prettoeristen' af op de prostitutie in de binnenstad en de 'enorme hoeveelheid coffeeshops'. Daarom wil ze kijken of het mogelijk is om deze markten 'kleiner en beter beheersbaar' te maken.

Dat zegt de burgemeester aan AT5, in een reactie op de aanpak van de gemeente waarmee massatoerisme geweerd moet worden uit de binnenstad.

Meer richten op bewoners

Na de coronacrisis wil de gemeente dat het 'prettoerisme' niet meer terugkeert naar de stad. De bedoeling is dat horeca en winkels zich nu weer meer gaan richten op de bewoners van Amsterdam. Onder meer door nieuwe regels in te stellen en panden aan te kopen hoopt de gemeente dat te bereiken.

Coffeeshops

Halsema zegt zich daarbij onder meer te richten op de coffeeshops. In de binnenstad zijn er maar liefst 120 shops, waarvan een groot deel leeft van prettoerisme, ziet ze. 'Het betekent niet dat we zomaar coffeeshops dicht doen. Maar we proberen wel in de vraag te sturen.'