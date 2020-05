Werk aan de Asterweg: 'Ik ben in ieder geval blij dat deze weg nog beschikbaar is'

Het werk aan de Asterweg is al een tijdje bezig. Omgevingsmanager Sjors Ebbeling vertelt AT5's Het Verkeer er meer over. 'De vorige keer dat jullie hier waren, toen zijn we aan de rechterkant van de weg begonnen en nu zijn we bezig met de linkerkant. We zijn vooral de kabels en leidingen aan het doen. Als dat afgerond is kunnen we het straatwerk aan gaan brengen zoals het fietspad en de straat.'

Verandert niet veel voor het verkeer

Fietsers die voorbij de werkzaamheden rijden hebben er niet veel last van. 'Ik ben in ieder geval blij dat deze weg nog beschikbaar is, want anders moet ik natuurlijk wel echt heel erg omfietsen.' Ebbeling legt dat uit. 'Er verandert niet heel veel voor het verkeer behalve dat ze aan de andere kant van de weg moeten rijden. De Asterweg is nog steeds een eenrichtingsweg vanaf de Docklandsweg naar de Distelweg. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds in beide richtingen gebruik maken van de weg.'