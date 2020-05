Partij Bouterse niet langer de grootste: 'Eindelijk een nieuwe wind in Suriname'

Toen AT5 een paar dagen geleden op het Anton de Komplein in Zuidoost ging peilen hoe er over de verkiezingen wordt gedacht, spraken veel mensen hun sympathie voor Bouterse uit. Die geluiden klinken vandaag op de markt in Reigersbos ook wel. 'Ik vind dat Bouterse het goed deed hoor, hij heeft Suriname wel op de kaart gezet', zegt een marktbezoeker.

Gelukkig met de uitslag

Maar de meesten zijn toch vooral blij met zijn nederlaag. 'Bouterse mag nu naar huis gaan. Hij is al oud, man', zegt iemand. Ook een andere bezoeker is erg gelukkig met de uitslag. 'We zijn heel erg blij. Ik ben trots op m'n broers en zussen en neven en nichten die campagne hebben gevoerd, dag en nacht.'

Een nieuwe wind

Die blijdschap wordt gedeeld door Romeo Hoost. Hoost verloor in 1982 zijn neef Eddy bij de decembermoorden en is al jaren voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname.

'De verkiezingsvictorie voor mij persoonlijk is dat er eindelijk een nieuwe wind gaat waaien in Suriname', zegt Hoost opgetogen. 'Dat eindelijk ons mooie Suriname, ons Switi Sranan, tot bloei komt onder leiding van een echte staatsman, een echte president.'

Twintig jaar cel

'Bouterse heeft dit aan zichzelf te danken', zegt Hoost. 'De laatste tien jaar hebben ze allemaal maar gelden misbruikt, hebben ze beloftes gedaan en zijn ze die niet nagekomen.'

De waarschijnlijke verkiezingsnederlaag kan ook grote gevolgen hebben voor de persoonlijke vrijheid van Bouterse. In november vorig jaar werd hij veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor betrokkenheid bij de decembermoorden.

Mocht Bouterse er niet in slagen om weer president te worden, dan verliest hij zijn onschendbaarheid. Of dat daadwerkelijk betekent dat hij de gevangenis ingaat is nog maar de vraag. 'Hij gaat worden opgepakt', zegt Hoost desondanks hoopvol. 'Het kan lang duren, want hoger beroep duurt lang in Suriname, maar hij zal een keer gaan zitten.'