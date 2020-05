Hoe gaat de stad om met de coronacrisis? Vraag het de burgemeester!

Aanstaande vrijdag schuift burgemeester Halsema weer aan in de studio van AT5. Om ons bij te praten over de laatste stand van zaken in de strijd tegen het coronavirus aan de hand van jouw vragen.

Nu het hoogtepunt van de uitbraak achter ons ligt, worden de regels om verspreiding van het virus tegen te gaan beetje bij beetje versoepeld. Hoe verloopt dat in de stad? Hoe verdelen we de schaarse ruimte? En hoe voorkomen we dat de toenemende drukte leidt tot een nieuwe golf aan besmettingen?

Daarover gaat het aanstaande vrijdag in Het Gesprek met de Burgemeester. En dat doen we aan de hand van vragen van Amsterdammers. Heb jij een vraag aan de burgemeester, mail die dan of, nog leuker, neem een videoboodschap op, en stuur die naar burgemeester@at5.nl . Appen kan ook naar 06 511 90 938 en wie weet leggen we uw vraag aan de burgemeester voor.

Het Gesprek met de Burgemeester wordt vrijdag om 17.15, 18.15, 21.15 en 23.15 uur uitgezonden op AT5, en is ook te bekijken op AT5.nl.