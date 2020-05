Mag mijn vriend, met wie ik een latrelatie heb, een weekend langskomen? En meer vragen over de coronacrisis

Mensen met een latrelatie mochten elkaar in eerste instantie eigenlijk even niet zien. Dat was in elk geval het advies dat het RIVM gaf. De vraag is wel of latters zich daaraan hielden: de liefde laat zich niet tegenhouden, zou je kunnen zeggen.

Sommige stelletjes trokken daarom tijdelijk bij elkaar in, anderen kwamen alsnog regelmatig bij elkaar over de vloer. Inmiddels is het advies dan ook wat minder strikt. Het RIVM meldde deze maand zelfs dat je een 'vaste knuffelpartner of seksbuddy' toch weer zou moeten kunnen zien.

Later kwam het instituut daar toch op terug. Op sociale media werd er veelvuldig gereageerd op de aangepaste richtlijnen en enige nuance was toch nodig, vertelde een woordvoerder aan diverse media.

'Het is niet de bedoeling om 'random sekscontacten' te hebben', legde ze uit. 'Het advies is meer bedoeld voor mensen die in een latrelatie zitten of seks willen hebben met iemand die ze al langer kennen. Mits je allebei klachtenvrij bent.'

En als seks niet meer afgeraden wordt, zouden latters elkaar toch in principe ook weer het hele weekend mogen zien. Wat daarin wel nog meespeelt, is de afstand tussen de geliefden.

Woont iemand ver weg, dan kan diegene de auto pakken. Maar het openbaar vervoer is eigenlijk alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Bijvoorbeeld voor mensen met een vitaal beroep, die naar hun werk gaan.

Bovendien wilde een andere vraagsteller graag weten wanneer ze weer herenigd zou kunnen worden met haar vriend uit Nieuw-Zeeland. Dat duurt waarschijnlijk wel iets langer. Het vliegverkeer ligt momenteel namelijk nog grotendeels plat.