Hoe krijgt iedereen dezelfde kans op school? Bekijk het debat op AT5

Alle goede intenties ten spijt gaat het in Amsterdam niet de goede kant op met de kansenongelijkheid in het basisonderwijs. Hoe kunnen Amsterdamse basisscholen een werkbare, meetbare en structurele aanpak vormgeven?

We ontvingen de afgelopen maanden ruim honderd reacties op onze enquête onder Amsterdamse basisscholen en de teller loopt nog steeds. Kunnen we aan de hand van deze ervaringen zien waar het misgaat en een nieuwe route vinden?

In een slotdebat van De Balie bespreken we kansengelijkheid met de school: docenten, schooldirecteuren en schoolbestuurders. Uiteindelijk moet goed onderwijs namelijk hier gebeuren. Aan de hand van vier stellingen bespreken we de uitkomsten van het onderzoek van Live Journalism.