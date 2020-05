Ajaxfan die straal waterkanon in oog kreeg start letselschadezaak

Een Ajaxsupporter begint een letselschadezaak tegen de Amsterdamse politie. Het gaat om het politie-ingrijpen voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Juventus, vorig jaar april. Hij kreeg een straal van het waterkanon vol in zijn oog en heeft daar nog altijd last van. Ajaxfans die aangifte hebben gedaan tegen de Amsterdamse politie vanwege buitensporig geweld of zware mishandeling krijgen geen zaak. Hun eventuele strafzaken tegen agenten zijn geseponeerd, vandaar dat deze fan nu een zogeheten civiele zaak begint.

De 28-jarige Rob van Dommelen uit Meppel was er die avond ook bij, met een vriendenclubje. Zij meldden zich voor aanvang van de wedstrijd samen met duizenden andere fans op de Arena Boulevard voor de aangekondigde entrada. Vooraf had de politie al gewaarschuwd dat deelnemers geen vuurwerk moesten afsteken in verband met de veiligheid.

Enkele gewonden, onder wie Van Dommelen, deden aangifte tegen de politie. Hij had een straal van een waterkanon recht in zijn gezicht had gekregen.

Veel fans zeggen geen idee te hebben gehad dat de entrada niet meer mocht. Maar de politie greep wel in: agenten te paard reden door de mensenmassa’s heen en de mobiele eenheid richtte twee waterwerpers op de fans. Veel Ajax-supporters reageerden daar heftig op, gooiden straatstenen, putdeksels en vuurwerk naar de politie. Over en weer vielen tientallen gewonden. Dertig relschoppers werden opgepakt.

'Ik had een kras op mijn hoornvlies, en nog steeds zie ik, een jaar later, continu een stipje in het zicht van mijn rechteroog'

Via zijn letselschadebureau laat hij weten: 'Ik stond er in mijn eentje, vrij dichtbij, en zal me best wat provocerend hebben gedragen misschien. Maar het is toch wel erg buitenproportioneel om me vanaf zo’n korte afstand dan maar recht in mijn bek te spuiten?'

'Ik had ook nooit verwacht dat zo’n straal zó keihard aan kon komen: ik kreeg het water met zoveel kracht in mijn oog, dat mijn hoofd naar achteren werd geslagen en de straal ook nog mijn tongriem inscheurde en mijn keel zwaar kneusde. Ik heb tien dagen vloeibaar moeten eten! Ik had een kras op mijn hoornvlies, en nog steeds zie ik, een jaar later, continu een stipje in het zicht van mijn rechteroog. Je gaat er niet dood aan, maar het is wel heel vermoeiend', vertelt Van Dommelen.