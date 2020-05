Nieuwe werken en winkelen van invloed op nieuwbouwplannen winkelcentra en kantoren

De coronacrisis zal waarschijnlijk invloed hebben op hoe nieuwbouw in de Metropoolregio Amsterdam er uit gaat zien. Lex Brans is projectleider versnelling woningbouw van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en weet alles over de nieuwbouwplannen in de regio. Het AT5 programma Bouw Woon Leef spreekt hem over de onzekerheden in de bouwwereld maar ook over het enthousiasme om te ontwerpen voor de metropoolregio in 2021, 2022 en 2023.

Lex Brans is een man met een missie: de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op peil houden en zelfs versnellen. Dat doet hij door woningcorporaties, investeerders in de bouw, gemeenten en het Rijk te motiveren om toenadering tot elkaar te vinden om gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. ‘Overheid en markt zijn geen vijanden’, aldus Brans.

Niet alleen in Amsterdam bouwen

Dát we woningen nodig hebben toont ook weer het vandaag verschenen woononderzoek van OIS over de MRA aan. In het onderzoek is onder andere te lezen dat de woningbehoefte in de MRA groot is en dat het tekort is toegenomen. Vooral starters en huishoudens met een laag- of middeninkomen hebben het lastig op de woningmarkt in de MRA.

‘We hebben de afgelopen jaren wel de markt mee gehad, maar niet de wind: de vorige economische crisis, stikstof en daarna PFAS. De komende tien jaar moeten we daarom 150 000 tot 175 000 woningen bouwen', zegt Brans hierover.

Die woningen moeten niet alleen in Amsterdam worden gebouwd. ‘Als je de woningen uitspreidt over de middelgrote steden van de regio, dan werkt het systeem veel beter.’ Maar daarvoor is het wel belangrijk dat de zeven middelgrote steden van de MRA beter verbonden worden door ov en voorzieningen krijgen op het gebied van cultuur, werk, onderwijs en levendige stadsharten.