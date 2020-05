Stad Lange Frans wil coffeeshop weer in: 'Wij delen al eeuwenlang de joint'

Sportscholen, sauna's en casino's. Allemaal mogen ze, als het aantal corona-besmettingen niet te veel gaat stijgen, op 1 juli weer open. In de horeca zijn gasten vanaf aanstaande maandag zelfs alweer welkom. Hoe anders is dat voor de coffeeshops. Zij moeten wachten tot 1 september. Oneerlijk, vinden ze. Rapper en klant Lange Frans is het met hen eens.

Afhalen bij coffeeshops is weliswaar al sinds 16 maart weer mogelijk, maar binnen klanten ontvangen is er tot en met 1 september dus nog altijd niet bij. 'Eigenlijk was er al verbazing dat we niet net als de rest van de horeca gewoon open mochten op 1 juni', vertelt Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten. 'En ook als je het afzet tegen de rest van de groepen die wel open mogen op 1 juli, dan denk ik dat daar in een coffeeshop niet echt veel meer risico aan zit.'

AT5 kwam, tijdens het interview met Helms om 10.00 uur vanmorgen, toevallig Lange Frans tegen. 'Vroege vogels vangen de meeste wormen. Ik heb met iemand afgesproken straks. Maar we gaan wel een joint roken straks, zeker. Blowen en muziek maken gaan ontzettend goed samen', vindt hij. Hij heeft geen angst voor besmetting met het coronavirus in de coffeeshop. 'Wij blowers, wij delen al jarenlang, al eeuwenlang, de joint. Al heb ik een vieze koortslip, dan geef ik hem nog steeds aan degene rechts van me. En geloof me, die inhaleert hem net zo hard als ik hem weer van hem terugneem. Dus daar zijn wij in de community al jarenlang oké mee.'

Ook bij Dampkring aan de Handboogstraat overheerst een gevoel van onrechtvaardigheid. 'We worden, net als de sekswerkers overigens, genaaid. Als ik zie dat sportscholen nu weer open mogen, dan snap ik niet waarom dat voor ons niet ook geldt.' Datzelfde gevoel hebben ze bij The Jolly Joker op de Nieuwmarkt. 'Het zou gewoon kunnen, binnen gasten ontvangen. Als iedereen op anderhalve meter afstand zou moeten blijven, dan zouden we voor zo'n tien mensen plek hebben denk ik. Wij vallen buiten de boot.'

