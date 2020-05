Restaurant en club De School mogen jaar langer blijven

Het restaurant, het café en de nachtclub van De School blijven een jaar langer open. Het tijdelijke contract voor het oude schoolgebouw in de Jan van Bremenstraat is verlengd.

Op de Facebookpagina van De School staat: 'De School blijft voorlopig bestaan. We zijn blij dat er ten minste nog vier seizoenen genoten kan worden in ons gebouw.'

De School opende begin 2016 de deuren. In eerste instantie was dat voor de duur van vijf jaar, maar daar is nu dus nog een jaar aan vastgeplakt. In het gebouw zitten ook kantoren van culturele instellingen.

Het restaurant van De School gaat ook maandag weer open na een wekenlange sluiting door de coronacrisis. De club blijft voorlopig dicht. Het is nog niet duidelijk wanneer grote evenementen en in dit geval clubavonden weer plaats mogen vinden.