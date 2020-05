Politie-onderzoek bij Funenpark na melding schietpartij

Er kwamen heel wat agenten kijken en ook de politiehelikopter werd ingezet, maar er werd niets aangetroffen. Wel is de omgeving afgezet voor onderzoek.

Begin deze maand werd er niet ver van het Funenpark een 29-jarige Amsterdammer doodgeschoten. Op de Panamalaan kwam de man om het leven, maar bij het onderzoek werden er in het Funenpark - een meter of 50 verderop- kogelhulzen gevonden.

Ook een auto die in brand was gestoken stond bij de ingang van het Funenpark. Of er een relatie is met de melding van vandaag en de liquidatie eerder deze maand wordt uitgezocht.