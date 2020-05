Linkse partijen bezorgd over uitbreiding terrassen

De PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SP en Bij1 hebben vanmiddag in de Stopera hun zorgen geuit over het toestaan van grotere terrassen vanwege de coronacrisis. Ze vrezen dat buurtbewoners de dupe kunnen worden van de nieuwe situatie.

GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting noemde de uitspraken van Heineken en die van een ondernemer op AT5, die voorstelde om van een hele straat een terras te maken, 'contraproductief'. PvdA-raadslid Dennis Boutkan vond sommige ondernemers in de media 'te gretig'. SP-fractievoorzitter Erik Flentge vroeg zich af of grote horecabedrijven wel te vertrouwen zijn.

Volledig afgesloten

Flentge is daarnaast tegen de mogelijke komst van schermen rond terrassen, die zijn straks onder bepaalde voorwaarden toegestaan om te zorgen dat voorbijgangers er nog langs kunnen als er geen anderhalve meter afstand mogelijk is. De SP'er vreest dat terrassen daardoor 'volledig afgesloten' zijn.

Jazie Veldhuyzen van Bij1 vroeg burgemeester Halsema of mensen die blut zijn ook op de uitgebreide terrassen mogen zitten. 'Het gaat immers om publieke ruimte, dus er is sprake van discriminatie als die alleen toegankelijk is voor mensen met geld', vond hij.

Omzet

Halsema antwoordde dat er in sommige plannen van ondernemers, zoals bijvoorbeeld die op de Nieuwmarkt, ook tafels zijn aangewezen voor bewoners die niks hoeven te bestellen. 'Tegelijkertijd wil ik ondernemers niet verhinderen omzet te maken.'

Ze wees er verder op dat de uitbreiding van terrassen alleen onder bepaalde voorwaarden mag, zo moet er onder meer vooraf gesproken zijn met de buurt. 'In eerste instantie kijken we naar de creativiteit van ondernemers en hoe er met bewoners wordt omgegaan. (...) Het kan zijn dat sterke partijen met advocaten hun zin proberen te krijgen. Er zal dan in eerste plaats mediation zijn. Kan dat niet, dan kunnen we in oude juridische conflicten vervallen.'

Sinds deze week kunnen horecaondernemers hun plannen indienen. Stadsdelen zullen die plannen beoordelen.