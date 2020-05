Wie heeft nu echt de leiding bij het Haga? Onderwijsinspectie wil opheldering

'Gezien de actuele situatie is het belangrijkste dat de onderwijskwaliteit op de school in orde is en dat leerlingen en leraren zich veilig voelen op de school'

Atasoy werd door Laamimach geschorst omdat hij 'ernstige signalen' zou hebben ontvangen over de directeur. De Onderwijsinspectie roept ouders en andere betrokkenen op om hun ervaringen te delen met de inspectie, zo zegt de woordvoerder 'Gezien de actuele situatie is het belangrijkste dat de onderwijskwaliteit op de school in orde is en dat leerlingen en leraren zich veilig voelen op de school.'

Afluisteren inspecteurs

De inspectie zegt signalen te hebben ontvangen over inspecteurs die mogelijk zouden zijn afgeluisterd op de school. 'Daarover hebben we het Openbaar Ministerie geïnformeerd, omdat er mogelijk een strafrechtelijke component aan vastzit.'

Ook bij het Cornelius Haga Lyceum gaan leerlingen vanaf komende week weer naar school. De inspectie kon nog niet zeggen of en welke vervolgstappen er komen als er tegen die tijd geen duidelijkheid is over de status van het schoolbestuur.