Handhavers en agenten deelden 1300 'coronaboetes' uit

Handhavers van de gemeente en agenten hebben in totaal iets meer dan 1300 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de noodverordening, die is opgesteld vanwege het coronavirus.

In de noodverordening staat dat samenkomsten verboden zijn, daarnaast moet een groep van drie of meer personen altijd anderhalve meter afstand van elkaar houden. Wie zich niet aan die regels houdt, kan 390 euro boete krijgen.

Stopera

Hoofdcommissaris Frank Paauw liet vanmiddag, tijdens een commissievergadering in de Stopera, weten dat agenten in de stad de afgelopen 2,5 maand 767 boetes en 1100 officiële waarschuwingen hebben uitgedeeld. Handhavers gaven in dezelfde periode 550 boetes en 1490 officiële waarschuwingen.

Hij wees erop dat er inmiddels op dagelijkse basis nog maar een 'zeer gering aantal' boetes geschreven wordt. Het gaat vaak om twee, een of zelfs nul boetes per dag. 'Wij zien veel meer in de aanpak van dosering, het beperken van de toegang in parken of op plekken, of zelfs sluiting.'

Gevolgen

Paauw zei dat er via 'de lijn van redelijkheid' wordt gehandeld door agenten en handhavers, omdat hij wil voorkomen dat zij tegenover burgers komen te staan en zich van de gevolgen van de boete en het bijbehorende strafblad bewust is. Daarom wordt er meerdere keren gewaarschuwd voordat er boetes worden uitgedeeld.

'Het is een zeer zonnig voorjaar en als we zien dat er er niet of nauwelijks excessen zijn geweest, dan kan ik alleen constateren dat de orde wel degelijk is gehandhaafd in een hele moeilijke periode, zonder elkaar de tent uit te vechten', concludeerde Paauw.