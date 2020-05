Wat wordt het nieuwe normaal op de Wallen? Niemand die het echt weet

'De coffeeshop is in dit gebied zeker een toerismefunctie geworden', zegt Yet ten Hoorn van Buurtinitatief Wallen. 'Dat is gewoon zo.' Ze hoopt dat de café's ook worden aangepakt. 'Als je kijkt naar de binnenstad als geheel, dan zijn er 1529 horecazaken gevestigd. Waarvan in postcodegebied 1012, waar de Wallen deel van uitmaken, 618. Dat is meer dan een derde van het totaal. Dat is gewoon teveel.'

De burgemeester gaat in ieder geval met nieuwe vastgoedregels komen om het winkelaanbod diverser te maken. Belangenvereniging Amsterdam City, die voor het bedrijfsleven in de binnenstad opkomt, vindt dit een goed idee. 'Wil je naar een evenwichtige samenstelling van die Amsterdamse binnenstad, dus zowel wat betreft bezoekers als aanbod, dan zul je om moeten', zegt voorzitter Willem Koster.

Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten vindt de kritiek op de coffeeshops niet terecht. 'Het zijn geen prettoeristen en het zijn ook geen cannabistoeristen. Want als ze bij ons komen dan hebben ze ook van het Rijksmuseum spullen bij zich. Dus die mensen gaan overal naartoe in Amsterdam.'