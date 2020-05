Reguliersdwarsstraat draait proef met terrassen: 'Minder tafels dan ik verwacht had'

'Hier is de straat wat breder' vertelt Eward Koning, voorzitter BIZ Reguliersdwarsstraat. Hij staat in het Westelijke deel van de straat, aan de kant van het Koningsplein. 'In het centrale deel, waar de bars gesitueerd zijn, daar is het wat smaller en daar kunnen we ons niet aan die drieënhalve meter doorloopruimte houden. Dus in principe hebben we daar de terrasuitbreiding moeten terugtrekken'

Het is een van de zaken waar de ondernemers de afgelopen weken tegen aanliepen bij het voorbereiden van de heropening van de terrassen. En ook vandaag komen sommige ondernemers voor een onaangename verrassing te staan. 'Ik heb plek voor minder tafels dan ik verwacht had', vertelt de eigenaar van een van de restaurants in de straat. 'Maar goed, we zullen het ermee moeten doen.'

'We zijn waanzinnig blij dat we gewoon weer kunnen opstarten', zegt Koning opgewekt. 'In de eerste plaats natuurlijk voor onze gasten, voor de Amsterdammers en voor de gays die deze straat frequent bezoeken. Maar ook voor onszelf omdat we gewoon weer uit de problemen proberen te komen.'