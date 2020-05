Groot Wassink enthousiast over bijverdienpremie voor werklozen

Een proef waarmee werklozen die bijverdienen naast hun uitkering extra geld krijgen van de gemeente, is volgens wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) een succes.

De proef startte op 1 februari 2018. Deelnemers krijgen een premie die de helft is van hetgeen dat ze bijverdienen. Die premie is maximaal dan 200 euro per maand. Hetgene dat ze bijverdienen wordt wel zoals gebruikelijk van de bijstandsuitkering afgetrokken en de premie soms (deels) ook.

Er zijn 5000 deelnemers. Zij vinden volgens de gemeente twee keer vaker werk dan gemiddeld, waardoor ze de bijstand uitkomen. Het gaat om 18 procent, bij niet-deelnemers ging het om 8 procent. Door de lagere bijstandslasten zou de premie de gemeente geen extra geld kosten

'Dit is echt een mooi resultaat', zegt Groot Wassink. 'We zien nu al dat mensen als ze mogen bijverdienen, vaker aan het werk gaan. Vooral de groep deelnemers boven de 50 jaar die al langer dan 2 jaar een uitkering heeft: een groep die vaak meer moeite heeft om weer aan het werk te komen.'

Het experiment loopt nog een jaar. 'We kunnen gerust concluderen dat dit pleit voor een aanpassing van de Participatiewet', vindt Groot Wassink.