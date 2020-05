Zonnig weekend voor de boeg, 'ideaal terrasjesweer' op Pinkstermaandag

De afgelopen tijd hebben we al vaak in het zonnetje kunnen zitten en aankomend weekend vormt daar geen uitzondering op. Ook op Pinkstermaandag wordt het warm en kunnen we rekenen op 'ideaal terrasjesweer'.

Dat is goed nieuws, want op maandag 1 juni gaan voor het eerst de terrassen weer open. Vanaf 12.00 uur kunnen Amsterdammers meteen genieten van een koele versnapering in de zon.

'Weekend begint meteen al goed'

Het weekend begint eigenlijk al meteen goed voor de zonliefhebber, meldt Weeronline. Ook zaterdag schijnt de zon al volop. Er zijn dan slechts enkele stapelwolken en de temperatuur loopt in de stad op tot zo'n 23 graden.

Zondag houdt het mooie weer aan en wordt het ongeveer 21 graden. De dagen erna blijft het warm, al kunnen we vanaf donderdag een enkel buitje verwachten.

'Mijd drukke plekken'

De weerdeskundigen hebben nog wel een waarschuwing. 'Met dit weer is het heel verleidelijk om op pad te gaan. Mijd daarbij drukke plekken', schrijven ze. 'In eigen tuin is het ook heerlijk en omdat het 's avonds nog een tijd zonnig en warm blijft, is het ideaal weer om buiten te eten.'