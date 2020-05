Stad Acteertalenten wanhopig voor nieuwe klussen: 'Huiverig voor de toekomst'

Shiekie Abdulgaadir (25) uit Geuzenveld begon net steeds meer acteerklussen binnen te slepen toen de coronacrisis de hele film- en theaterwereld platlegde. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam gaat hij in gesprek met acteurs en lotgenoten Tarik Moree, Thomas van Luin en regisseur Daniël de Vries, die besloten juist daar een film over te maken.

Je de hele dag thuis zitten te vervelen is eigenlijk alles wat je niet wil als je acteercarrière net vorm begint te krijgen, weet Shiekie. Ook Tarik Moree (23) zag met lede ogen aan hoe talloze voorstellingen en filmprojecten werden afgezegd. 'Er zijn wel dagen geweest dat ik een beetje wanhopig werd.' Regisseur Daniël de Vries hield al dat stilzitten niet lang vol. Geïnspireerd door de realiteit van het moment schreef hij het scenario voor de film Wit Goud, een fictieve documentaire over hoe aanstormend acteertalent Tarik Moree reageert op het verdampen van zijn loopbaan door de pandemie. De Vries: 'We waren in een Whatsapp-groep een beetje aan het spuien over wat we wilden doen en toen kwamen we al heel snel op het idee om een film te maken over Tarik zelf, maar dan gefictionaliseerd. Dus over een acteur die geen werk meer heeft door de crisis.'

Quote 'Ik denk dat het belangrijkste is dat we de erkenning krijgen dat wij een contactberoep zijn' thomas van luin, acteur

Contactberoep De realisatie van Wit Goud is afhankelijk van crowdfunding. Als de financiering rond komt is de film zoals het er nu uitziet het enige project waar Tarik, Thomas en Daniël deze zomer aan kunnen werken. De mannen hopen dat het kabinet wil meedenken over oplossingen, zodat zij snel weer gewoon aan de bak kunnen. 'Ik denk dat het belangrijkste is dat we de erkenning krijgen dat wij een contactberoep zijn', legt Thomas uit. Dus dat we als acteurs weer scenes mogen spelen, dichter dan 1,5 meter bij elkaar.' Tarik: 'Ik snap dat kappers en schoonheidsspecialisten dat zijn, maar het is belangrijk dat wij ook de kans krijgen om weer te spelen. We worden niet zuur en zoeken naar oplossingen, maar het moet wel van twee kanten komen'.

