17-jarige met vuurwapen aangehouden bij opname drillrap-video

Een 17-jarige Amsterdammer is gisteravond door de politie aangehouden toen hij een drillrap-videoclip opnam. De jongen had een vuurwapen bij zich.

Agenten zagen rond 19.50 uur in de omgeving van de Karperstraat in Zuid acht jongeren gekleed in hoodies tussen de schuren en garages staan. Een van hen had een bivakmuts op en er was ook een cameraman bij. Uit gesprekken bleek volgens de politie dat de jongeren een drillrap-video opnamen.

Omdat er in dit soort videoclips vaak wapens voorkomen, is de groep gecontroleerd. Daarbij bleek dat de 17-jarige jongen een vuurwapen bij zich had. Het vuurwapen is in beslag genomen en de betreffende jongen aangehouden. Na onderzoek bleek het om een echt vuurwapen, een omgebouwd gasalarmpistool te gaan.

De politie maakt zich al langer zorgen over het toenemend gebruik van wapens onder jongeren. 'De verheerlijking van geweld, bedreigingen, wapenbezit en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is zorgelijk en onacceptabel', aldus de politie.