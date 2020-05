Forse files op A10 door werkzaamheden: 'Lang niet gezien'

Vanwege werkzaamheden is de binnenring van de A10 Noord helemaal dicht, het gaat dan om het deel tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 – IJburg, richting Utrecht/Amersfoort. De weg krijgt onder andere een nieuwe asfaltlaag.

Op de A10 Zuid zijn door het ongeval, dat ter hoogte van Buitenveldert plaatsvond, drie rijstroken afgesloten. Het gaat om het gedeelte richting de A10 Oost en Utrecht.

Rustiger

Doordat veel werknemers vanwege de coronacrisis gedwongen thuiswerken, is het over het algemeen veel rustiger op de snelwegen. Vandaag is dat dus anders. 'Dit soort plaatjes hebben we lang niet gezien', schrijft de ANWB op Twitter.

De binnenring van de A10 Noord gaat op 2 juni om 5.00 uur pas weer open. Verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Eigenlijk zou er deze zomer aan de weg gewerkt worden, maar vanwege de coronacrisis is het werk naar voren gehaald.

Vrachtwagen

Naast de werkzaamheden zorgde een te hoge vrachtwagen voor de Coentunnel vanmiddag ook voor vertraging.