Monumentale iepen bij CS geveld door iepziekte: 'Een heel trieste dag'

De iepziekte blijft bomen vellen in de stad. Nadat er woensdag werd begonnen met de kap van 46 bomen in het Vliegenbos, moesten vandaag twee monumentale iepen bij het Centraal Station eraan geloven. AT5 bracht samen met bomenconsulent Hans Kaljee een laatste groet.

Vanochtend werd begonnen met het snoeien van de takken en stronken van de tweehonderd jaar oude iepen bij Centraal Station. Een verdrietig gezicht, vindt bomenconsulent Hans Kaljee. 'Dit is een hele trieste dag. Dit zijn echt paradepaardjes van de stad en dat is natuurlijk heel teleurstellend dat het zover komt.'

Iepspintkever

De iepziekte is een schimmel waar de bomen zo ziek van worden dat zij op een gegeven moment vanzelf omvallen. Iepziekte kan via wortelcontact worden verspreid naar omliggende iepen, maar wordt in eerste instantie overgebracht door een bewoner van de iep: de iepenspintkever.

Kaljee: 'Deze kevertjes veroorzaken de iepziekte als zij de schimmel aan hun poten hebben. En dan worden het eigenlijk heel gevaarlijke kevertjes die echt zulke kolossale bomen zoals die hier achter ons om zeep kunnen helpen.'

Herplanten

Eerder deze week werden al tientallen iepen in het Vliegenbos gekapt. Maar hoe triest het kappen van de monumentale iepen ook is, Kaljee wil dit geen echte ramp noemen. Er worden vandaag de dag namelijk veel minder iepen geveld door de ziekte dan in de jaren '60 tot en met '80 toen er duizenden bomen sneuvelden.

'Inmiddels zijn dat er 100 tot 150 per jaar. Maar het goede nieuws is: er zijn nu resistente iepen die we dan gewoon herplanten en die worden minstens zo groot', aldus de bomenconsulent.